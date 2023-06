Rijkswaterstaat activeert zondag hitteprotocol: auto's met pech direct geholpen

Rijkswaterstaat stelt zondag een hitteprotocol in voor heel Nederland. Dat houdt in dat weggebruikers die met pech langs de weg komen te staan direct worden geholpen. Zaterdag is het protocol al van kracht in een aantal provincies.

Rijkswaterstaat wil niet dat gestrande weggebruikers langdurig in de zon op een berger moeten wachten.

Daarom probeert Rijkswaterstaat ervoor te zorgen dat zij tijdens dit soort warme dagen zo snel mogelijk naar een plek met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation. "Daar kan de schaduw worden opgezocht en zijn water en andere voorzieningen aanwezig."

Weggebruikers krijgen het advies zich goed voor te bereiden en alert te zijn bij hitte. "Neem voldoende drinkwater mee, mede omdat de concentratie door hitte kan afnemen. Daarnaast is het ook handig om een paraplu mee te nemen, deze kan als parasol dienen als je bij pech veilig achter de vangrail op een weginspecteur of de berger wacht."