Weerbericht: Zonnig en warm, mogelijk eerste landelijke tropische dag van het jaar

De zon schijnt vandaag volop. Alleen in het zuiden kan in de middag wat bewolking voorkomen. Met temperaturen die lokaal kunnen oplopen tot 32 graden wordt het misschien wel de eerste landelijke tropische dag van het jaar.

De temperatuur loopt al snel op en komt in de middag uit op zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 graden in delen van Brabant en Limburg. Op de stranden in het westen van het land is het met 29 of 30 graden ook flink warm.