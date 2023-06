Zeer grote brand in bedrijfspanden in Zuid-Hollands Ter Aar

Aan de Hertog van Beijerenstraat in Ter Aar is vrijdagavond brand uitgebroken in een houthandel. Het vuur is overgeslagen op meerdere bedrijfspanden. In de wijde omtrek is een grote rookwolk zichtbaar.

De brand brak rond 21.30 uur uit in de houthandel. Het vuur ontwikkelde zich snel, waardoor de brand werd opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Niemand raakte gewond.

De brandweer is met veel materiaal aanwezig, maar er zijn meer eenheden onderweg. Brandweerlieden uit de hele regio zijn opgeroepen.

Er zijn veel explosies te horen. Die ontstaan door gasflessen, meldt de veiligheidsregio. De explosies maken het moeilijker voor de hulpdiensten om het vuur te blussen.

Een deel van een pand is inmiddels ingestort. De politie ontruimt de omgeving van de brand. Ook zijn meetploegen ingezet die bekijken of er giftige stoffen vrijkomen.

Een grote rookpluim trekt in de richting van Woubrugge. Ook in Amstelveen, Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Leiden en Haarlem is de rook te zien, zo is te lezen op Twitter. Gebruikers delen ook foto's van neerdalende as op het strand van Katwijk.

De veiligheidsregio heeft een NL-ALERT gestuurd naar inwoners van het gebied waar de rook komt. De politie adviseert omwonenden ramen en deuren dicht te houden en uit de rook te blijven. Het zal nog enige tijd duren voordat de brand is geblust.