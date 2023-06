Voorzitter mensenrechtencollege legt werk tijdelijk neer vanwege bestuurscrisis

Jacobine Geel heeft haar werkzaamheden als voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens tijdelijk neergelegd, schrijft de NOS vrijdag. Reden is de bestuurscrisis bij het instituut. Volgens de omroep is Geel daar naar eigen zeggen ziek van geworden.

Vier van de zeven collega's van Geel hebben melding tegen haar gedaan van intimidatie, discriminatie en vriendjespolitiek, meldden de NOS en Nieuwsuur vorige maand.

Inmiddels is de situatie zo uit de hand gelopen dat de leden van het college niet meer samen besluiten kunnen nemen. De werkzaamheden van het college zouden wel onverminderd doorgaan, schreef de NOS eerder.

De meldingen van haar collega's hebben Geel erg geraakt. Ze ervaart de situatie als onveilig, zo zou te lezen zijn in een brief aan haar collega's. "In het belang van mijn gezondheid kan ik onder de huidige omstandigheden mijn dagelijkse taken tijdelijk niet op een aanvaardbare manier vervullen", schrijft ze.

Ze zou hartverwarmende reacties hebben ontvangen, maar ze ervaart ook een "groeiende beklemming van mijn werkelijkheid als voorzitter".

College mag nu geen uitspraak doen in zaken toeslagenschandaal

Het College voor de Rechten van de Mens is de toezichthouder op de mensenrechtensituatie in Nederland. Mensen kunnen bij het college melding doen van discriminatie en andere misstanden die te maken hebben met mensenrechten. Het college toetst vervolgens of die klachten gegrond zijn.

In het najaar zijn mede door het vertrek van Geel nog maar twee collegeleden over, schrijft de NOS. Volgens de wet moet het college uit minimaal negen leden bestaan.

De overgebleven leden mogen geen uitspraak doen in de ongeveer zestig zaken van gedupeerden van het toeslagenschandaal. Er zijn plaatsvervangende leden, maar die hebben zich tot nu toe volgens NOS niet over zulke zaken gebogen. Hoe de dossiers van de zestig gedupeerden nu verdergaan, is niet duidelijk.