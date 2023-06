Weekendweerbericht: Smeren en zweten met tropische temperaturen

Met zo'n 32 graden wordt het een zomers tot tropisch weekend. Daarom is het goed om regelmatig de schaduw op te zoeken en je regelmatig in te smeren.

De hoogste temperaturen zullen waarschijnlijk in Brabant en Limburg zijn. Daar kan het maximaal tot 32 graden worden. In Noord-Nederland wordt het 26 tot 29 graden.

Op de westelijke stranden kan het 29 tot 31 graden worden, en vlak bij de Noordzee is het wat koeler. Het water in de Noordzee is rond deze tijd van het jaar nog behoorlijk koud. Vlak bij het strand is de watertemperatuur zo'n 16 graden en iets dieper in de zee wordt het maar een graad of 14.