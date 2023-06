Eerste lokale tropische dag een feit: 30,5 graden in Limburgs Arcen

Vrijdag is de eerste lokale tropische dag van het jaar. In het Limburgse Arcen was het om 15.30 uur 30,5 graden, meldt Weeronline. Dat is gebruikelijk: gemiddeld komt de eerste lokale tropische dag van het jaar op 8 juni.

Om van een lokale tropische dag te kunnen spreken, moet het op een van de officiële meetpunten in ons land warmer worden dan 30 graden. Dat is vrijdag dus gebeurd.

Een landelijke tropische dag is het nog niet. Daarvoor moet een temperatuur van boven de 30 graden worden gemeten in De Bilt. Daar is het vrijdag tot nu toe niet warmer dan 28,4 graden geworden.

Dit weekend kan de eerste landelijke tropische dag wel komen. Weeronline verwacht dan temperaturen van boven de 30 graden in De Bilt.

Tropische hitte komt tegenwoordig vroeger voor dan dertig jaar geleden. In de periode van 1961 tot 1990 kwam het kwik jaarlijks niet voor 19 juni boven de 30 graden.

Het is vrijdag wel officieel de eerste zomerse dag in het hele land. Daarvoor moet het 25 graden of hoger zijn in De Bilt. Sinds het begin van de metingen was de eerste zomerse dag niet eerder zo laat.