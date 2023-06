Politie houdt twee tieners en zes volwassenen aan voor bezit van kinderporno

De politie heeft in de afgelopen week acht personen aangehouden die ervan worden verdacht in het bezit te zijn van kinderporno. Hun gegevensdragers zijn in beslag genomen na meldingen van onder meer Google, Dropbox, Facebook en Snapchat.

Het gaat om twee tieners van zestien jaar en zes volwassenen. De oudste arrestant is 55 jaar en komt uit Dordrecht. Bij alle aangehouden verdachten is strafbaar materiaal aangetroffen op de in beslag genomen gegevensdragers, meldt de politie vrijdag.

De aanhoudingen zijn onderdeel van de operatie Hands Off die door verschillende politie-eenheden is uitgevoerd. Het gaat om het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme van Eenheid Rotterdam en Team Zeden. De agenten van beide teams zijn geholpen door digitaal rechercheurs.

"Deze verdachten hielden de vraag naar kinderporno en daarmee het misbruik van kinderen in stand. Door dit soort onderzoeken effectief op te pakken, willen de politie en het Openbaar Ministerie het signaal blijven afgeven dat het downloaden en bezitten van kinderpornografie niet onbestraft blijft", meldt de politie.