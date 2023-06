Groep mensen beschiet huis in Utrecht waar moeder en kinderen liggen te slapen

Een groep van drie tot vijf mensen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag het vuur geopend op een huis in de Utrechtse wijk Overvecht. In de woning lagen een vrouw en haar twee kinderen te slapen.

Waarom het huis is beschoten, weet de politie niet. Rond 1.50 uur opende de groep mensen het vuur op zowel de voorkant als de achterkant van het huis aan de Berezinadreef.

Volgens de politie zijn enkele verdachten te voet gevlucht in de richting van winkelcentrum Overkapel. De anderen zijn in een donkere auto gevlucht.

De moeder en de twee kinderen zijn ongedeerd. De vrouw werd wakker van glasgerinkel.

De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden. Ook worden mensen verzocht camerabeelden met de politie te delen, mochten die zijn gemaakt.