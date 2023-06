Door explosies getroffen winkelcentrum in Arnhem wordt met camera's bewaakt

Er worden vrijdag camera's geplaatst bij het winkelcentrum in de Arnhemse wijk Elderveld. Daar vonden in de nacht van donderdag op vrijdag twee explosies plaats, nog geen 24 uur nadat er verdachte pakketjes waren aangetroffen.

De verdachte pakketjes lagen bij twee eetgelegenheden in het winkelcentrum. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de pakketjes donderdag opgeruimd. De politie deed die dag uitgebreid onderzoek in en rond het winkelcentrum.

In de nacht van donderdag op vrijdag was het opnieuw raak. Bij een van de zaken waarbij al eerder een pakket was aangetroffen, vond nu een ontploffing plaats. De andere explosie was bij het pand daarnaast.