Eerste zomerse dag is gemeten in De Bilt, maar was nog niet eerder zó laat

De eerste zomerse dag is een feit. Bij het meetstation in De Bilt steeg het kwik vrijdag om 12.20 uur naar 25,5 graden. Dat gebeurde deze eeuw nog niet eerder zo laat, meldt Weerplaza.

Normaal gesproken wordt de eerste zomerse dag gemeten rond 16 mei. Dit jaar gebeurde dat dus pas drieënhalve week later. "Bijzonder laat", schrijft Weerplaza. Tot nu toe was de meeste late datum deze eeuw op 7 juni 2004. Vorig jaar werd de eerste zomerse dag op 15 mei gemeten.

De laatste zomerse dag was alweer een tijdje geleden. Op 6 september 2022 steeg het kwik in De Bilt voor het laatst naar boven de 25 graden.

Of we te maken krijgen met een regionale hittegolf, moet nog blijken. Voor een hittegolf moet de temperatuur vijf dagen op een rij boven de 25 graden uitkomen. Op drie daarvan moet het zelfs warmer zijn dan 30 graden. Volgens Weerplaza is de kans op een landelijke hittegolf vrijwel nihil, maar zou een regionale hittegolf in Limburg mogelijk kunnen zijn.