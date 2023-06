Haringvlietbrug acht weken dicht, extra reistijd loopt op tot meer dan een uur

De Haringvlietbrug, de brug op de A29 die Hoeksche Waard met Goeree-Overflakkee en Noord-Brabant verbindt, gaat vanavond vanaf 22.00 uur acht weken dicht. De brug is toe aan een grondige onderhoudsbeurt. Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging die kan oplopen tot meer dan een uur.

Het onderhoud aan de brug begon al in 2021 en is nodig omdat de brugklep vervangen moet worden. Rijkswaterstaat vervangt ook het bewegingsmechanisme van de brug en alle technische systemen. Een ingewikkelde operatie, zegt Rijkswaterstaat.

Mensen met bestemmingen van en naar Goeree-Overflakkee en Zeeland kunnen omrijden via de A15 en N57. Van en naar Hoeksche Waard loopt de omleiding via de A16 en de N217. Weggebruikers hoeven tijdens de afsluiting geen tol te betalen voor de Kiltunnel. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd die tijdens de spits kan oplopen tot meer dan een uur.

De Haringvlietbrug is in 1964 geopend. Inmiddels wordt de ongeveer kilometer lange brug zeer intensief gebruikt door verkeer. Per dag rijden ongeveer 66.000 voertuigen over de versleten oeververbinding.