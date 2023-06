Dag na aantreffen verdachte pakketjes explosies in Arnhems winkelcentrum

In een winkelcentrum in Arnhem hebben in de nacht van donderdag op vrijdag twee explosies plaatsgevonden. Een nacht eerder werden al verdachte pakketjes neergelegd bij twee horecazaken in het winkelcentrum.

De politie ontving rond 3.45 uur meldingen over harde knallen bij het winkelcentrum aan het Elderveldplein. Er bleek sprake te zijn geweest van twee explosies.

In de nacht van woensdag op donderdag werden al verdachte pakketjes aangetroffen in het winkelcentrum. Burgemeester Ahmed Marcouch besloot daarom om de twee eetcafés waarbij de verdachte pakketjes werden gevonden - Sofram en Diner 66 - voor twee weken te sluiten.

"Vooropstaat voor mij altijd de opdracht in Arnhem de bewoners, winkeliers en bezoekers zoveel als mogelijk veiligheid te bieden", liet Marcouch weten. "Ons doel is de rust en openbare orde in de wijk terug te brengen." Ook zei hij de vergunningen van de twee zaken in te trekken mocht dat nodig zijn.

'De hele flat schrok wakker'

Een van de ontploffingen vond plaats bij een van de panden waarbij al een verdacht pakketje werd aangetroffen. De andere explosie trof een naastgelegen pand, zegt de politie. Volgens het AD gaat het om Diner 66 en een nabijgelegen restaurant.

De panden zouden door de ontploffing flink beschadigd zijn geraakt. "De hele flat schrok wakker", zegt een geschrokken buurtbewoner tegen de krant.

De politie vermoedt dat er in ieder geval twee personen betrokken waren bij het neerleggen van de verdachte pakketjes, maar onderzoekt dat nog. Het is niet bekend of ze explosieven bevatten.