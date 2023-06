Vrouw bevalt van gezonde baby op A12 bij Utrecht

Een vrouw is donderdag langs de A12 bij Harmelen in Utrecht bevallen van een kind. Twee rijstroken van de weg richting Utrecht zijn daarom afgesloten. Automobilisten moeten rekening houden met vertraging, meldt Rijkswaterstaat. De moeder en de baby maken het goed.

Medewerkers van een tankstation waren getuige van de bevalling. "Heel erg bijzonder. Het was al een mooie dag en die nu is nog iets mooier geworden", zegt een van hen tegen RTV Utrecht .

De baby is de tweede in korte tijd die op de snelweg is geboren. In april beviel een vrouw in een auto op de afrit van de A13 in Delft.