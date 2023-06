Storing op spoor bij Amsterdam verholpen, maar later deze week opnieuw hinder

Delen via E-mail

ProRail heeft nu de oorzaak achterhaald van de storing die zondag het treinverkeer rondom Amsterdam heeft platgelegd. De medewerkers van de verkeersleidingspost die vanwege het noodplan waren uitgeweken naar Utrecht, kunnen weer terugkeren. Maar daardoor kunnen in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw even geen treinen rond de hoofdstad rijden.

Volgens ProRail was een defect hardwareonderdeel de boosdoener. Dat onderdeel is vervangen. "Het systeem is de afgelopen twee dagen uitgebreid getest en werkt weer."