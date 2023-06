Hoe kom jij in deze hitte de plaknachten door?

Komend weekend wordt het mogelijk tropisch warm. Dat betekent zonnebaden, ijsjes eten en veel waterpret, maar voor veel mensen óók slapeloze nachten. Hoe zorg jij ervoor dat de hoge temperaturen je nachtrust niet verstoren?

Ben jij iemand die altijd probleemloos in slaap valt, ongeacht de hitte? Dan horen we graag hoe je dat voor elkaar krijgt, zodat we de interessantste informatie kunnen bundelen in een nieuw artikel.