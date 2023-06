Verdachte van moord op Gino (9) kreeg in verleden niet altijd passende zorg

Donny M. heeft niet altijd passende zorg en ondersteuning gekregen voordat hij de negenjarige Limburgse Gino ontvoerde en vermoordde. Volgens het Toezicht Sociaal Domein, een samenwerking van meerdere inspecties, is verbetering nodig.

Volgens de inspecties kan het vooral beter in "de onderlinge samenwerking en afstemming tussen partijen in het straf-, zorg- en sociaal domein". De partijen hebben wel volgens de afspraken gewerkt, benadrukken ze. Het is niet duidelijk of de gebeurtenissen met een betere samenwerking voorkomen hadden kunnen worden.

De inspecties keken naar onder meer de forensische jeugd-ggz, reclassering, gemeente en beschermd wonen. Ze zagen dat de organisaties vooral op eigen taken gefocust waren en dat het daardoor niet altijd goed ging bij de overdracht. "Zo ontstond bij de eerste overdracht het beeld dat het risico op herhaling van een zedendelict laag was. Dit lage recidiverisico werd verschillende malen in de keten overgenomen en herhaald."

Ook zijn bepaalde gedragingen niet altijd goed herkend. Daardoor was de zorg voor M. niet altijd passend, concluderen de inspecties.

M. was al veroordeeld voor hij Gino vermoordde

Gino verdween op 1 juni 2022 tijdens het voetballen in Kerkrade. Enkele dagen later werd op aanwijzing van M. zijn lichaam gevonden achter een woning in Geleen. Dit was vlak bij de woning van de verdachte. M. heeft bekend dat hij de jongen heeft ontvoerd, drugs heeft toegediend, heeft misbruikt en daarna heeft vermoord.

M. is in 2017 veroordeeld wegens mishandeling en bedreiging van twee kinderen en het misbruiken van zeker een van hen. In 2015 is hij veroordeeld wegens poging tot doodslag, omdat hij een stoeptegel van een viaduct had gegooid.