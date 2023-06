Werkzaamheden leggen treinverkeer tussen Meppel en Assen twee weken plat

De treinverbinding tussen Meppel en Assen ligt er twee weken uit vanwege werkzaamheden bij Hoogeveen. Reizigers in de richting van Groningen kunnen de bus pakken of omreizen via Leeuwarden. Dat zorgt voor een extra reistijd van zo'n drie kwartier.

ProRail wil het werk af hebben voordat de TT Assen begint. De jaarlijkse motorrace vindt plaats in het weekend van 23 juni.

De spoorbeheerder gaat de bochten in het spoor aan beide zijden van station Hoogeveen verruimen, zodat doorgaande treinen daar in de toekomst niet meer hoeven af te remmen. Ook wordt het station aangepakt, net als een spoorwegovergang in de buurt.

De spoorwerkzaamheden zijn een vervolg op werkzaamheden van mei vorig jaar, meldt ProRail. Die kwamen toen niet af door materieelgebrek als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de coronapandemie.

Gebrek aan bussen veroorzaakte vorig jaar problemen

De NS heeft bussen ingezet tussen Meppel, Hoogeveen, Beilen en Assen. Vanuit Assen kunnen reizigers weer de trein naar Groningen pakken.

De spoorwegvervoerder zette vorig jaar ook bussen in tijdens werkzaamheden op dat traject. Maar die reden regelmatig niet door personeelstekorten. De NS laat aan Dagblad van het Noorden weten dat de situatie is verbeterd. Zo zijn er goede afspraken gemaakt met de touringcarbedrijven.