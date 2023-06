Minister komt met nieuw plan voor sociale veiligheid van studenten

Delen via E-mail

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) wil een zorgplicht voor hogescholen en universiteiten wettelijk vastleggen. Daardoor kan het externe toezicht op de sociale veiligheid van studenten verbeteren. Hij volgt hiermee een advies van de Inspectie van het Onderwijs op.

Op hogescholen en universiteiten is de leeromgeving niet altijd veilig, bleek de afgelopen jaren uit rapporten. "Als een sociaal veilige omgeving ontbreekt, kan dit een grote impact hebben op het leven van studenten en medewerkers", zegt Dijkgraaf.

Er wordt onder meer gekeken of klachten anoniem melden het vertrouwen in de procedures kan vergroten. Vorig jaar kwam uit onderzoek in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) naar voren dat slechts een fractie van de studenten die een sociaal onveilig incident meldden naar een vertrouwenspersoon stapte.