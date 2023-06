Nederlanders (16 en 19) verdacht van voorbereiden terroristisch misdrijf in België

Delen via E-mail

Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar twee personen die worden verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Het gaat om een jongen van zestien uit Eindhoven en een negentienjarige man uit Deventer. De aanhouding wordt gelinkt aan een Belgische zaak waarin op 4 mei zeven verdachten zijn opgepakt.

Het Eindhovens Dagblad meldde donderdagochtend dat de Eindhovense jongen al sinds 4 mei vastzit. Hij zit nog tot zeker half juni vast. De man uit Deventer is dinsdag opgepakt en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Een woordvoerder van het Landelijk Parket bevestigt de aanhoudingen.

De woordvoerder kan op dit moment niet meer over de zaak zeggen. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat de zestienjarige jongen via Telegram met de Deventenaar en een verdachte uit België zou hebben gepraat. Ze zouden hebben gesproken over het plannen van aanslagen gericht op België. De krant schrijft dat de verdachten elkaar niet fysiek hebben ontmoet en geen benodigde spullen hebben gekocht.