Provincies hoeven volgens minister niet te kiezen tussen eindtoets en carnaval

Noord-Brabant en Limburg hoeven volgens minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) niet te kiezen tussen de nieuwe eindtoets voor basisschoolleerlingen en carnaval vieren. Zijn opmerking dat "carnaval dan maar verplaatst moet worden" noemt hij ongelukkig en neemt hij terug.

De provincies Noord-Brabant en Limburg trokken vorige week aan de bel omdat de zogenoemde doorstroomtoets voor basisschoolleerlingen in de eerste twee weken van februari moet worden gemaakt. Maar in die periode vindt ook carnaval plaats, waar ook veel basisschoolleerlingen aan meedoen. Dat zou elkaar dus in de weg kunnen zitten.

In een antwoord op Kamervragen neemt Wiersma zijn woorden terug. "Bij het beantwoorden van een burgervraag is sprake geweest van een ongelukkige woordkeuze, die ik hierbij wil terugnemen. Carnaval is voor veel mensen, van het zuiden van het land tot Twente, tot in sommige plaatsen in Friesland, van grote waarde en een periode waaraan zij veel plezier beleven." Hij zegt dat hij met verschillende verenigingen heeft gesproken.