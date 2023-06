Opnieuw twee explosies in Rotterdam, bewoner van een van panden lichtgewond

In Rotterdam hebben woensdagavond en in de nacht naar donderdag weer twee explosies plaatsgevonden. Bij een daarvan raakte iemand gewond.

De eerste explosie vond woensdag rond 23.00 uur plaats bij een woning aan de Cortenbachsingel in het zuidoosten van de stad. De bewoner van het pand raakte lichtgewond. Rond 3.15 uur ging een explosief af bij een portiek in de Erik Kropstraat in de wijk Feijenoord. Daarbij raakte niemand gewond.

In de Erik Kropstraat was het eerder deze week ook al raak. In de nacht van maandag op dinsdag ging er een explosief af bij een andere portiek in die straat. In diezelfde nacht werd er brand gesticht bij een coffeeshop in de wijk Delfshaven.

Het aantal explosies in de havenstad blijft oplopen. Hoewel er meer politieagenten en boa's worden ingezet en er preventief wordt gefouilleerd in een aantal wijken, zijn er regelmatig explosies en andere geweldacties. Zo vonden in de eerste vier maanden van dit jaar al ruim vijftig explosies plaats in Rotterdam.

In de afgelopen nacht vond ook een explosie plaats bij een woning in Katwijk. Volgens de politie raakte de woning beschadigd. De oorzaak wordt nog onderzocht. Niemand raakte gewond.