Opnieuw een explosie in Rotterdam: bewoner raakt lichtgewond

In Rotterdam is woensdagavond wederom een explosie geweest. Dit keer bij een woning aan de Cortenbachsingel in het zuidoosten van de stad. De bewoner van het pand raakte lichtgewond.

Rond 23.00 uur ontplofte een explosief bij een woning. Daarbij explodeerde de ramen waardoor het glas eruit ligt.

Het is nog niet bekend wat er precies is ontploft. Ook een dader is nog spoorloos. Ambulance, brandweer en politie zijn aanwezig.

Het is de tweede explosie in twee dagen tijd. In de nacht van maandag op dinsdag was het raak in een portiek in de Eric Kropstraat in de wijk Feijenoord. Iets eerder op de avond, rond 2.30 uur, was er een grote vlam en daarna een kleine brand bij de coffeeshop in de wijk Delfshaven.

De optelsom van het aantal explosies in de havenstad blijft oplopen. Ondanks meer inzet van politie en boa's en preventief fouilleren in een aantal wijken, zijn er regelmatig explosies of andere geweldacties. Zo vonden er in de eerste vier maanden van dit jaar al ruim vijftig explosies plaats.

