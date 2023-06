Europarlementariërs met kritiek op natuurherstelwet voelen zich gechanteerd

Meerdere Europarlementariërs die kritisch zijn over de natuurherstelwet voelen zich gechanteerd door de Europese Commissie. Dat melden leden van de Europese Volkspartij (EVP) op een persconferentie in Brussel.

Timmermans zou in een besloten vergadering hebben gezegd geen enkel voor boeren gunstig wetsvoorstel meer in te dienen als de Europarlementariërs niet met de natuurherstelwet instemmen. Dat heeft een woordvoerder van het Europees Parlement tegen NU.nl gezegd. Zij spreekt van chantage.

Een woordvoerder van de Europese Commissie kan niets zeggen over waarom het gesprek als bedreigend is ervaren. Wel is de Commissie bereid "specifieke zorgen over het voorstel in overweging te nemen".