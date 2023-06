Tropisch weekend voor de boeg: zwemmen afgeraden en gratis zonnebrandcrème

De temperaturen gaan dit weekend op sommige plaatsen richting de 30 graden. Maar wie lekker het water in wil, moet wel oppassen vanwege de lage watertemperatuur. En op veel stranden vind je palen met gratis zonnebrandcrème.

"Pootje baden of een korte plons is geen probleem", zegt een woordvoerder van de Reddingsbrigade. "Maar het water is nog te koud om echt te gaan zwemmen."

Op dit moment is het zeewater rond de 14 graden en komen veel binnenwateren niet tot hogere temperaturen. Rijkswaterstaat houdt de actuele watertemperaturen in het land bij.

De lage temperaturen brengen risico's met zich mee als je langere tijd in het water blijft. Zo is er kans op onderkoeling of kramp. "Als je gaat zwemmen en in zee kramp krijgt, kan dat ertoe leiden dat je niet meer kunt zwemmen en mogelijk zelfs onder water verdwijnt", zegt de woordvoerder van de Reddingsbrigade.

Het advies is daarom om nooit alleen het water in te gaan of om iemand aan de kant te vragen je in de gaten te houden. Ook is het belangrijk om de waarschuwingsvlaggen in de gaten te houden.

De Reddingsbrigade verwacht een paar drukke dagen. "Het is het eerste echte strandweekend, dus veel mensen zullen het water opzoeken."

Volg dit onderwerp Volg meer verhalen over het weer Blijf met meldingen op de hoogte

Palen met gratis zonnebrandcrème

Veel gemeenten verwachten ook drukte op stranden en recreatieplekken. Om hun inwoners te beschermen tegen verbranding door de zon zijn er palen met gratis zonnebrandcrème geplaatst.

De gemeente Katwijk heeft de palen bij onder meer de strandopgang tegenover Hotel Noordzee en bij het Valkenburgse Meer geplaatst. De gemeente Velsen heeft palen neergezet bij pierenbadjes in Park Velserbeek en bij de strandopgangen Kennemerstrand (IJmuiden) en Reyndersweg (Velsen-Noord).

Ook op de stranden in het Westland is zonnebrandcrème te vinden. Dat geldt ook voor de Zeeuwse stranden, zoals het Banjaardstrand en die in Dishoek, Domburg, Zoutelande en Oostkapelle.

De zonnebrandpalen zijn de afgelopen jaren steeds meer in Nederland te vinden. Ze werken op zonne-energie en meten de hoogte van de uv-index, dus hoe sterk de zonkracht is, en het risico op verbranding. In de palen zit doorgaans zonnebrandcrème met factor 30.

Komend weekend wordt topdrukte op het strand verwacht. Op veel plekken kan je bij palen terecht voor gratis zonnebrandcrème. Foto: ANP

Meer pechmeldingen verwacht

Niet alleen op de stranden zal het druk zijn, maar ook op de wegen, verwacht de Wegenwacht van de ANWB. De pechhulpdienst verwacht per dag 10 procent meer meldingen binnen te krijgen, laat een woordvoerder weten.

De ANWB verwacht vooral dat accu's niet zullen werken. Die kunnen uitvallen doordat ze tijdens warme dagen harder moeten werken om de motor te koelen. Tijdens eerdere hittegolven in het land waren ook veel autoproblemen.

Er zullen extra wegenwachten paraat staan vanwege de verwachte drukte. De ANWB raadt mensen aan om goed voorbereid op weg te gaan. "Een flesje drinken is zeker aan te raden. Vertrek ook op tijd, zeker richting de kust. En controleer de verkeersinformatie."