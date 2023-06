Weerbericht: Kans op regen in het zuidoosten, maar verder prachtig weer

Het noorden en westen van het land hebben woensdag geluk, want daar breekt de zon steeds meer door. Het zuidoosten heeft mogelijk pech, want daar kunnen enkele buien vallen.

Donderdag gaat de zon écht goed schijnen. Het wordt dan ook een stuk warmer, met 18 tot 22 graden in de kustgebieden en 23 tot 27 graden in het binnenland. Er is dan wel kans op een bui in het oosten en zuidoosten.