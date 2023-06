Van der Burg wil binnen een maand overlooplocaties om Ter Apel te ontlasten

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wil binnen een maand drie tot vier overlooplocaties voor asielzoekers inrichten. Deze wachtkamers moeten onbeheersbare drukte in Ter Apel voorkomen.

Asielzoekers kunnen op deze plekken verblijven voordat hun aanmelding wordt behandeld in Ter Apel. De overlooplocaties moeten plek bieden aan vijfhonderd mensen.

Daarnaast wil Van der Burg in elke provincie een doorstroomlocatie, waar vijf- tot vijftienhonderd statushouders kunnen wachten op definitieve huisvesting. Provincie mogen meerdere locaties inrichten om deze groep te kunnen opvangen.

In een brief doet staatssecretaris Van der Burg een dringend beroep op burgemeesters en commissarissen van de Koning om beide soorten locaties snel in te richten.

Ter Apel moet worden ontlast

De overloopplekken moeten Ter Apel ontlasten. Daar worden asielzoekers na aankomst bij het aanmeldcentrum geïdentificeerd en geregistreerd door de politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Van der Burg schrijft dat er op dit moment "onvoldoende verwerkingscapaciteit" in de asielketen is om de instroom bij te houden. Dit betekent dat niet iedereen die zich in het Groningse dorp meldt direct geïdentificeerd kan worden.

De staatssecretaris heeft aan de gemeente Westerwolde (waar Ter Apel onder valt) beloofd dat er niet meer dan tweeduizend asielzoekers tegelijkertijd in het dorp zullen verblijven. Om die belofte na te komen en te voorkomen dat er weer asielzoekers op het gras buiten het centrum moeten slapen, zijn er snel nieuwe locaties nodig waar mensen kunnen worden geïdentificeerd.

Vanaf 1 juli wordt de Expo Assen ingezet als voorportaal, maar er zijn meer locaties nodig. "De realisatie van bovengenoemde locaties kan een nieuw opvangtekort voorkomen", schrijft Van der Burg.

Burgemeesters stoppen met coördinatie crisisnoodopvang

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad reageren "welwillend" op het verzoek. Maar ze gaan ook stoppen met de coördinatie van de crisisnoodopvang. Die wordt overgedragen aan de provincies, zei voorzitter Wouter Kolff.

"Het Veiligheidsberaad kan het niet tot in lengte van dagen regelen", liet hij weten. Kolff, die ook burgemeester van Dordrecht is, wees ook op afspraken die in augustus zijn gemaakt om de crisis te bezweren. "Veel van die afspraken zijn niet nagekomen." Zo benadrukte hij dat de IND en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nog steeds niet genoeg medewerkers hebben.

Ook dringen de burgemeesters er bij het kabinet op aan om snel met de spreidingswet te komen. Daarmee kunnen gemeenten gedwongen worden asielzoekers op te nemen. Maar het zal nog maanden duren voordat die wet erdoor is. Volgens de burgemeesters werkt het kabinet hard aan een oplossing. "Maar we vinden het belangrijk om ook duidelijk te maken dat het Veiligheidsberaad niet de oplossing is."

Van der Burg heeft er begrip voor dat de burgemeesters stoppen met de crisisnoodopvang. Ze waren al meerdere keren akkoord gegaan met een verlenging.