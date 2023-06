OM eist opnieuw levenslang voor verdachte van gezinsmoord Etten-Leur

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in hoger beroep opnieuw levenslang geëist tegen Onur K. De 34-jarige man uit Etten-Leur wordt ervan verdacht zijn vrouw (31), moeder (65) en twee kinderen (2 en 6) te hebben vermoord.

K. wordt verdacht van het wurgen van zijn vier familieleden in maart 2020. Het OM eiste in september 2021 ook al levenslang, maar de rechter ging daar niet in mee.

De rechtbank vond dat K. schuldig is aan drie keer doodslag en één keer moord, in plaats van vier keer moord. Daarom kreeg K. niet de hoogst mogelijke straf, maar dertig jaar cel opgelegd.

De aanklager was het hier niet mee eens en besloot de uitspraak in een hoger beroep aan te vechten. Het OM vindt dat K. vier keer met voorbedachten rade doodde, waardoor er sprake is van vier keer moord.

De rechter achtte het wel bewezen dat K. bij de dood van zijn moeder met voorbedachten rade had gehandeld. Mede doordat K. haar belde om naar het huis te komen, was er volgens de rechtbank sprake van moord.

OM: Verdachte had 'bizar, monsterlijk plan'

Ook achtte de rechtbank het mogelijk dat K. het eerste slachtoffer in een opwelling om het leven had gebracht (doodslag). Het doden van de volgende twee slachtoffers zou daardoor weer gepland zijn (moord).

Maar doordat niet duidelijk is of hij zijn vrouw of een van zijn kinderen als eerste doodde, ging de rechtbank in het geval van alle drie uit van doodslag.

Het OM is een stuk stelliger. "Hij had een bizar, monsterlijk plan", zei de openbaar aanklager tijdens de zitting. K. bekende alleen de moord op zijn moeder. Hij zou zijn vrouw en kinderen zelf dood hebben aangetroffen in de woning aan de Dasseburcht.

K. geeft de schuld aan onbekende buitenlanders aan wie hij grote sommen geld schuldig zou zijn. "Een kletsverhaal", zei het OM.