Quincy Promes lijkt alleen in Rusland arrestatie te kunnen ontlopen

Laat Quincy Promes zich nog zien in Nederland? Na twee rechtszaken op één dag tegen de voetballer wordt die vraag steeds vaker gesteld. Zolang het Openbaar Ministerie (OM) hem wil aanhouden, lijkt Promes nog wel even in Rusland te blijven.

De 31-jarige voetballer wordt ervan verdacht zijn neef in zijn been te hebben gestoken. Daarnaast zou Promes betrokken zijn geweest bij de handel in cocaïne. Voor die laatste verdenking staat hij internationaal gesignaleerd.

Met Rusland heeft Nederland een uitleveringsverdrag als het gaat om Nederlandse staatsburgers. Het OM zou de Russen dus om de arrestatie van de voetballer kunnen vragen, maar dit ligt een stuk gevoeliger sinds Rusland in oorlog is met Oekraïne. Van enig overleg met Rusland is nu eigenlijk geen sprake.

Als Promes Rusland verlaat, loopt hij wel de kans om te worden aangehouden. Als hij zich bevindt in een land waarmee Nederland een uitleveringsverdrag heeft, dan kan de voetballer relatief snel naar Nederland worden overgebracht.

Wordt de voetballer gearresteerd in een land waar geen uitleveringsverdrag mee is, dan zijn er nog steeds mogelijkheden. Vrijwel alle landen hebben namelijk een verdrag ondertekend dat grensoverschrijdende georganiseerde misdaad moet tegengaan. In dit verdrag zijn ook uitleveringsbepalingen opgenomen. Het maakt de bewegingsruimte van Promes zeer beperkt.

OM wil Promes graag in de gevangenis zien

Promes is sinds februari 2021 actief in Rusland. Spartak Moskou nam hem over van Ajax vlak nadat bekend werd dat de voetballer betrokken zou zijn geweest bij een steekincident. Een vete over gestolen sieraden waar Promes zijn neef voor verantwoordelijk houdt, eindigt met een messteek in diens knie.

De (dan nog) Ajax-speler wordt hiervoor eind 2020 gearresteerd. Een paar dagen later wordt hij zonder voorwaarden weer vrijgelaten. Dat betekent dat Promes mag gaan en staan waar hij wil. Als Spartak Moskou de voetballer in februari 2021 oppikt, staat niks hem in de weg.

Twee jaar later is die situatie veranderd. Het OM zegt niet sinds wanneer Promes gesignaleerd staat, maar duidelijk is wel dat ze hem willen aanhouden. De advocaat van Promes, Robert Malewicz, zegt in maart van dit jaar namelijk al langere tijd in onderhandeling te zijn met justitie.

Promes wil naar Nederland komen, maar dan wil hij wel de garantie dat hij niet wordt gearresteerd. Hij zegt dat hij niet het risico wil lopen dat zijn contract met Spartak Moskou wordt ontbonden als hij vast komt te zitten.

Het OM gaat hier niet mee akkoord en Promes besluit om zijn advocaten het woord te laten voeren in de strafzaak rond het steekincident. In die zaak wordt op 19 juni uitspraak gedaan.

Promes zegt in rechtbank verhaal te willen doen

Tegelijkertijd ging het proces over de verdenking van betrokkenheid bij drugshandel van start. Ook nu rijst de vraag: is Promes van plan die rechtszaak bij te wonen?

Dat voornemen is er wel, aldus zijn advocaat. Malewicz zegt in gesprek met NU.nl dat Promes in principe tijdens de inhoudelijke behandeling van de drugszaak zijn verhaal wil doen. De voetballer zegt er niks mee te maken te hebben en dat ook duidelijk te kunnen maken.

Maar of Promes ook echt komt, hangt af van een aantal factoren. Zijn contract met Spartak dat afloopt in 2024, maar ook of het OM dan nog steeds van plan is om hem direct aan te houden. Het kan ook zijn dat de rechtbank Promes veroordeelt voor het steken van zijn neef en bepaalt dat de voetballer een eventueel hoger beroep niet in vrijheid mag afwachten.