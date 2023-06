Door 'schrale' haring wordt het eerste vaatje een week later geveild

Delen via E-mail

Het begin van het haringseizoen is een week uitgesteld omdat de vissen zich nog niet hebben volgegeten en daardoor nog te schraal zijn. Het eerste vat wordt nu op 22 juni geveild. Een dag later begint de verkoop.

Door het koude voorjaar in Scandinavië hebben haringen nog niet genoeg kunnen eten en zijn ze nog niet geschikt om aan de Nederlandse consument te verkopen, zegt een medewerker van een haringgroothandel in Scheveningen tegen NU.nl. "De natuur loopt een beetje achter, waardoor het allemaal wat later op gang komt."