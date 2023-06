Maximale boete voor NS omdat vorig jaar minder treinen reden

NS krijgt een boete van 1,5 miljoen euro omdat de spoorvervoerder vorig jaar minder treinen liet rijden. Het is het maximale bedrag dat verantwoordelijk staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) kan opleggen voor het afschalen van de dienstregeling.

Het kabinet gaf NS juist 274 miljoen euro als compensatie voor tegenvallende reizigersaantallen in de nasleep van de coronapandemie. In ruil daarvoor moest het spoorwegbedrijf de dienstregeling in stand houden, maar dat heeft het bedrijf niet gedaan.

Aan het einde van 2022 verkleinde NS het aantal treinen juist. De vervoerder zette in september van dat jaar al 7 procent minder treinen in dan in 2019, het laatste jaar voor de pandemie. In december startte het spoorwegbedrijf met een nieuwe dienstregeling waardoor er nóg minder treinen gingen rijden. De reden: personeelstekorten. NS maakte een derde van de treinen wel langer om voor meer zitplaatsen te zorgen.

Voor het afschalen van de dienstregeling geeft Heijnen het bedrijf nu via haar woordvoerder "een tik op de vingers". De laatste keer dat het spoorwegbedrijf een boete kreeg opgelegd, was in 2017.

Ook ProRail krijgt een boete. De spoorwegbeheerder moet 100.000 euro betalen, omdat reizigers te veel vertraging hadden op de hogesnelheidslijn tussen Schiphol en Antwerpen. Daarnaast waren goederenvervoerders ontevreden over de geleverde diensten van ProRail.