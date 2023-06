Door droogte in Zuid-Europa zoeken zeldzame vogels het water hier

Door de drooggevallen natuurgebieden in onder meer Spanje zijn vogels doorgetrokken naar het noorden. Zeldzame vogels als de bijeneter en de steltkluut worden deze lente in grotere aantallen dan normaal in Nederland aangetroffen.

De vogels overwinteren in Afrika en komen na duizenden kilometers vliegen aan in Zuid-Europa. Daar broeden ze in moerasgebieden. Maar door de hevige droogte daar treffen ze natuurgebieden aan waar nauwelijks water staat.

Het Zuid-Spaanse Coto de Doñana is een van die gebieden. Normaal gesproken is het een moerasgebied vol met voedsel, maar nu is het er droog. Dus vliegen de vogels door naar het noorden. In de Nederlandse moerasgebieden treffen ze wel voedselrijk water aan.

In bijvoorbeeld de Biesbosch, het Naardermeer en de Weerribben-Wieden worden de laatste weken veel zeldzame vogels gezien. "Overal in Nederland zie je steltkluten voorbij komen. En dat is niet normaal", vertelt Ronald Messemaker, boswachter van Natuurmonumenten in De Wieden, tegen NU.nl. "Een prachtige soort, maar het zegt wel iets over de situatie in het zuiden."

De hop is een zeldzame verschijning in Nederland, maar wordt dit jaar meer gezien. Foto: Getty Images

Meer bijeneters en hoppen in ons land

Ook de bijeneter, een kleurrijke vogel die normaal gesproken niet vaak in Nederland wordt gezien, is de afgelopen weken veelvuldig waargenomen. Het is een vogel die van insecten leeft en door de droogte zijn die er minder in Zuid-Europa.

Boswachters van Natuurmonumenten zien de laatste weken ook meer hoppen en orpheusspotvogels.

Volgens Messemaker vliegen er ook meer zuidelijke roofvogels dan normaal boven ons land. Hij noemt de grijze wouw en de slangenarend als voorbeeld.

Als vogels geen geschikte broedplek vinden, kan er stress ontstaan.

Ronald Messemaker, boswachter Natuurmonumenten

Moerasvogels worden ook gesignaleerd op plekken in Nederland waar dat niet gebruikelijk is. In de Achterhoek zijn zingende grote karekieten gehoord, terwijl die soort normaal gesproken niet in het oosten van het land voorkomt. Volgens Natuurmonumenten kennen ze de weg nog niet goed in Nederland. Het is dan ook de vraag of ze een partner vinden en voor nageslacht kunnen zorgen.

Vogelliefhebbers kijken volgens Messemaker hun ogen uit. "Je hoeft nu niet naar Zuid-Europa te reizen om bepaalde soorten te zien." Maar de boswachter is ook bezorgd. "Ik houd ook de realiteit in de gaten. Als de broedtijd aanbreekt en er is geen geschikte plek, kan er bij vogels stress ontstaan. Daar ben ik wel bezorgd over."