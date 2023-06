Wat wil jij weten over NUjij? Stel je vragen aan onze NUjij-redacteur

Ons reactieplatform NUjij is al heel wat jaren onderdeel van NU.nl. Regelmatig voeren we updates door. Zo kijken we kritisch naar onze huisregels en proberen we openheid te geven aan lezers. Wat wil jij weten over NUjij? Zijn er zaken die voor jou onduidelijk zijn? Redacteur E. V. zal antwoord geven op jullie beste vragen.

Stel je vraag via dit formulier en wie weet zie je jouw vraag in de namiddag terug in een artikel.