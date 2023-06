Weerbericht: Weer een uitbundig zonnige dag

In het noordwesten is het bewolkt, maar in de rest van het land is de lucht helder. Overdag schijnt de zon uitbundig.

De temperatuur ligt rond zonsopkomst tussen 8 en 12 graden. Die loopt op naar 15 tot 20 graden in het uiterste noorden en westen van het land en naar 21 tot lokaal 26 graden dieper landinwaarts.

Het is zonnig vandaag. Alleen in het noordwesten is soms wat meer bewolking aanwezig en in het oosten en zuidoosten vormen zich enkele stapelwolken. Er staat een matige noord- tot noordwestenwind. Aan zee en rond het IJsselmeer staat een vollere wind.

