Weer twee explosies in Rotterdam bij woning en bedrijfspand

In Rotterdam zijn er in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw twee explosies geweest. Rond 3.45 uur was er een ontploffing bij een portiek aan de Eric Kropstraat in de wijk Feijenoord. Rond diezelfde tijd hoorden buurtbewoners een knal bij een bedrijfspand in de Joost van Geelstraat in de wijk Delfshaven. Er zijn geen slachtoffers.

De deur van de portiekwoningen aan de Erik Kropstraat is beschadigd. Mogelijk zijn er een of meerdere scooters bij het incident betrokken, meldt de politie. Bij het gebouw in de Joost van Geelstraat brak een brandje uit, maar volgens de politie is de schade beperkt gebleven.

Er is op beide plekken een onderzoek ingesteld en getuigen worden opgeroepen zich te melden. Mochten er opnames zijn gemaakt van de voorvallen, dan kunnen die bij de politie worden aangeleverd.