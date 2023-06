Weer een explosie (en brandstichting) in Rotterdam

In Rotterdam heeft in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn geen slachtoffers gevallen. Ook is er brand gesticht bij het rolluik van een coffeeshop in de Joost van Geelstraat.

Rond 3.45 uur was er een ontploffing bij een portiek in de Eric Kropstraat in de wijk Feijenoord. Iets eerder op de avond, rond 2.30 uur, was er een grote vlam en daarna een kleine brand bij de coffeeshop in de wijk Delfshaven. Eerst dacht de politie dat het om een tweede explosie ging, maar het bleek om brandstichting te gaan.

De deur van de portiekwoningen aan de Eric Kropstraat is beschadigd. Bij het incident waren mogelijk een of meerdere scooters betrokken, meldt de politie. Bij de coffeeshop in de Joost van Geelstraat bleef de schade beperkt. De politie is op zoek naar twee daders die door getuigen zijn gezien.

De regio Rotterdam kampt al maanden met explosies. Dit jaar hebben daar meer dan vijftig ontploffingen plaatsgevonden. Dat zijn er nu al meer dan in heel 2022. De explosies worden in verband gebracht met ruzies in het drugsmilieu.

2:23 Afspelen knop Waarom wordt Rotterdam geteisterd door explosies?