Vijf kinderen raken gewond bij ernstig ongeluk met taxibusje in Zeeland

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Vijf kinderen en een bestuurder van een taxibusje zijn gewond geraakt bij een ernstig ongeluk op de Isabellaweg bij het Zeeuwse IJzendijke. Zij zijn alle zes naar het ziekenhuis gebracht, bevestigt een politiewoordvoerder maandag aan NU.nl na berichtgeving van de regionale omroep PZC.

De woordvoerder kon niets zeggen over de toestand van de kinderen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De taxi is van de weg geraakt, maar het is niet duidelijk hoe. De weg is afgesloten.