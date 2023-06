Quincy Promes in bericht na inbeslagname drugs: 'Shit, hele winst door de helft'

Quincy Promes wordt gezien als een van de investeerders van een partij cocaïne die in 2020 deels in beslag is genomen. Het Openbaar Ministerie (OM) koppelt een serie berichten aan de voetballer en die bewijzen volgens justitie zijn betrokkenheid.

"Quincy Promes zou volop in de cocaïnehandel zitten", zei de officier van justitie maandag. De officier verwees in de rechtbank van Amsterdam naar tips uit 2018 en 2019, waarna het onderzoek tegen de vijftig Oranje-international werd opgestart.

Dat onderzoek leidde naar twee partijen van in totaal 1.300 kilo cocaïne die begin 2020 de haven van Antwerpen werden binnengevoerd. Promes zou 75.000 euro hebben geïnvesteerd en daarmee deels eigenaar zijn van de drugs.

Promes was destijds actief voor Ajax en het Nederlands elftal en beschikte volgens justitie over een Sky-telefoon, een telefoon waarmee versleuteld kon worden gecommuniceerd. Berichten van Sky ECC zijn in handen van de politie gekomen na een hack.

Met de Sky-telefoon van Promes zou begin 2020 onder andere "mijn jongens zijn onderweg naar Antwerpen" zijn verstuurd. Daar kwam 29 januari de cocaïne aan. Medeverdachten sturen op hun beurt foto's naar onder anderen Promes van een loods en de inhoud van de container waarin de drugs zijn verstopt.

Promes ontkent betrokkenheid bij drugshandel

Een deel van de drugs, bijna 713 kilo cocaïne, werd door de Belgische douane in beslag genomen. Daarover stuurde Promes later het volgende bericht: "Mijn vorige bevalling was half mislukt. Ze kwamen in twee bakken, eentje is gevallen en eentje is geklemd. En dus mijn hele winst was door de helft", citeerde justitie.

Promes woont sinds begin 2021 in Rusland, waar hij voor Spartak Moskou speelt. Hij was maandag niet aanwezig in de rechtbank in Amsterdam en heeft altijd ontkend bij drugshandel betrokken te zijn geweest. Medeverdachte Marylio V. doet dat ook. De 31-jarige man ontbrak eveneens in de rechtszaal tijdens de inleidende zitting.