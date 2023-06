ProRail wist het niet meer, dus trok voor het eerst een noodplan uit de kast

Het treinverkeer rond Amsterdam rijdt weer dankzij een noodplan dat ProRail voor het eerst uit de kast trok. Deze oplossing kan indien nodig lang worden ingezet. Tot nu toe is de oorzaak van de IT-storing nog niet gevonden. "Zo hardnekkig en zo groot hebben we het niet eerder meegemaakt."

De storing ontstond zondag aan het eind van de middag toen de beeldschermen op de Amsterdamse verkeersleidingspost uitvielen. Rond 18.00 uur leken de problemen opgelost, maar later werd het treinverkeer opnieuw stilgelegd omdat de schermen weer haperden. Door de storing strandden zondagavond honderden reizigers.

Toen duidelijk werd dat de problemen hardnekkig waren, besloot ProRail uit te wijken naar een noodlocatie in het landelijk verkeerscentrum in Utrecht. "Een uitgestorven afdeling waar normaal gesproken alleen trainingen worden gegeven. Maar in een noodsituatie zoals deze is het hier topdrukte", vertelt een woordvoerder tegen NU.nl.

ProRail zet noodlocatie voor het eerst in

De noodlocatie van ProRail bestaat ongeveer tien jaar, maar werd voor het eerst gebruikt. Zondag duurde het lang voor de spoorbeheerder de knoop doorhakte en het noodplan in werking zette. Mede daarom waren de problemen op het spoor maandagochtend nog niet voorbij.

Directeur Freek Bos van reizigersvereniging Rover had vanuit veiligheidsoogpunt begrip voor het stilleggen van het treinverkeer. "Als de verkeersleiding eruit ligt, dan weet je niet hoe de wissels staan en is het niet veilig om te werken", zegt Bos. "Maar de duur van de storing: daar vinden we natuurlijk wel wat van."

"Het is niet zo dat het met een druk op de knop geregeld is", reageert de ProRail-woordvoerder op die kritiek. Hij legt uit dat de systemen in Amsterdam veilig afgebouwd en in Utrecht weer opgebouwd moesten worden. Daarnaast moesten werknemers zich van Amsterdam naar Utrecht verplaatsen, zodat ze daar hetzelfde werk konden doen als in hun kantoor in de hoofdstad. Zo'n doorschakeling duurt zeker vier uur en wordt dus niet gedaan bij een storing die binnen een paar uur is opgelost.

Ook Bos weet dat het instellen van het back-upsysteem tijd kost. "Maar waarom is het niet gisteravond al gelukt zodat het tijdens de spits werkzaam was?"

Door de noodmaatregel merken reizigers inmiddels amper nog wat van de problemen. "In dat opzicht hebben we voor dit soort noodsituaties wel echt een escape gebouwd", zegt de woordvoerder. "Het is weliswaar een oplossing met een vertraging van enkele uren, omdat je moet overstappen, maar het biedt wel een echte oplossing."

Volgens hem is Nederland het enige land in Europa met zo'n uitwijkpost voor de treinverkeersleiding. "Het is uniek."

Oorzaak van het probleem is nog niet gevonden

Naast het goede nieuws is er ook slecht nieuws: het IT-probleem is nog steeds niet opgelost. De woordvoerder denkt niet dat het om een cyberaanval ging. "Daar zijn op dit moment helemaal geen aanwijzingen voor."

"We zijn met man en macht op zoek naar de oorzaak van de storing en de oplossing ervan", zegt de woordvoerder. "Het is een heel technische storing, waar met name IT-specialisten mee bezig zijn."

De woordvoerder heeft geen idee wanneer de problemen opgelost zijn. Het noodsysteem kan het treinverkeer in principe nog wekenlang draaiende houden. Maar het is geen ideale situatie. "Het is een noodmaatregel", benadrukt de woordvoerder nogmaals.