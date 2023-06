Zeker 20 Amsterdamse appartementen jaren onbewoonbaar door brandschade

Zeker twintig appartementen van het Amsterdamse complex waar afgelopen weekend een grote brand heeft gewoed, zijn mogelijk nog drie jaar onbewoonbaar. De meeste woningen op de bovenste drie verdiepingen zijn uitgebrand en moeten worden hersteld.

Zaterdagavond ontstond een grote brand in het appartementencomplex in Amsterdam-Oost. Daarbij vielen geen gewonden. Bewoners sliepen de afgelopen nachten in een hotel of bij familie of vrienden. Zondag konden zij onder begeleiding noodzakelijke persoonlijke spullen uit hun huizen ophalen.