Zomerse temperaturen op komst: komend weekend mogelijk 30 graden

Misschien had je het al gezien op je weerapp: er zijn hoge temperaturen in aantocht. Komend weekend lopen de temperaturen op tot 25 graden, zegt Weerplaza. Lokaal kan het zelfs tropisch warm worden.

Het was de afgelopen tijd al vaker lekker weer, maar een landelijke zomerse dag hebben we dit jaar nog niet gezien. "We hebben het een paar keer gehaald in Brabant en Limburg, maar vanaf vrijdag gebeurt dat op meer plaatsen", zegt Johnny Willemsen van Weerplaza. Dat is relatief laat, benadrukt de meteoroloog.

De komende dagen is het op sommige plekken ook al lekker weer, maar door een noordelijke wind zijn er nog wel grote verschillen binnen het land. Zo stijgt het kwik op de Wadden naar een graad of 21, terwijl mensen in Limburg al zomerse temperaturen ervaren.