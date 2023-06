Verdachte aangehouden na drie explosies in één nacht in Amsterdam

Delen via E-mail

In het Amsterdamse stadsdeel Noord hebben in de nacht van zondag op maandag drie explosies plaatsgevonden. De politie heeft één verdachte aangehouden.

Bij het eerste incident moesten drie bewoners hun huis via de achterkant ontvluchten vanwege een brandbom. Het explosief werd rond 3.00 uur tegen de voordeur van het huis aan de Urkstraat gegooid. Op foto's is te zien dat de explosie een gat in de voordeur heeft geslagen.