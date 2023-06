Mannen negentien jaar na dato weer vrijgesproken van moord op Willem Endstra

Drie mannen zijn negentien jaar na de moord op Willem Endstra opnieuw vrijgesproken voor hun rol bij de liquidatie. De 'bankier van de onderwereld' werd in mei 2004 doodgeschoten voor zijn kantoor in Amsterdam.

Tegen het drietal was eind maart acht en negen jaar celstraf geëist. De mannen hebben altijd ontkend. De rechtbank sprak ze in 2016 ook vrij bij gebrek aan bewijs. Toen waren celstraffen van zestien en veertien jaar geëist.

De vermoedelijke schutter, Namik Abassov, overleed in 2012 in zijn cel aan een hersenbloeding. Volgens het Openbaar Minsterie (OM) waren Özgür C., Ziya G., Ali N. ook betrokken bij de liquidatie, maar tot tweemaal toe zegt een rechter dat er te weinig bewijs is.