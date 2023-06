Politie doet extra onderzoek in woning verdachte van moord op Gino (9)

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De politie doet deze week extra onderzoek in het huis van Donny M., de man die wordt verdacht van het ontvoeren en doden van de negenjarige Gino. Het Openbaar Ministerie (OM) benadrukt dat het om een gepland onderzoek gaat en dat er geen nieuwe ontwikkelingen in de zaak zijn.

Gino verdween in juni vorig jaar toen hij buiten speelde in Kerkrade. De 23-jarige M. werd enkele dagen later opgepakt, waarna hij de politie naar het lichaam van Gino leidde.