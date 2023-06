Heb jij op het station, in de Jaarbeurs of in de Ziggo Dome geslapen?

Vanwege een grote treinstoring moesten honderden reizigers de nacht doorbrengen op het station of op een opvanglocatie. Ben jij een van die reizigers? Dan horen we graag je verhaal.

Hoe was bijvoorbeeld de sfeer op het station of de opvanglocatie? En wat is je ervaring met de communicatie van de NS rond de storing? Stuur een mailtje met je verhaal naar nujij@nu.nl. Wij bundelen de beste verhalen in een nieuw artikel.