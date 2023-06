Treinen rond Amsterdam rijden weer, ProRail vindt oplossing voor systeemprobleem

De storing rond het Amsterdamse spoor is maandagochtend verholpen. Het treinverkeer is na 9.00 uur weer langzaam op gang gekomen. Spoorbeheerder ProRail wist het probleem op te lossen door de getroffen systemen om te leiden naar de verkeersleiding in Utrecht.

Treinreizigers moeten de rest van de ochtend wel rekening houden met verstoringen, waarschuwt de NS.

Op station Amsterdam Centraal staan nog veel gestrande reizigers die hun weg naar de juiste trein moeten vinden. Medewerkers van de NS staan iedereen te woord en voor de servicedesk staat een flinke rij. Op de informatieborden staan vooralsnog veel geannuleerde treinen.

Op veel plekken zitten of liggen nog mensen op de grond. Sommigen hebben een gouden nooddeken om zich heen gewikkeld om warm te blijven. Bij de kiosken krijgen reizigers gratis koffie of thee.

De trein naar Brussel Zuid-Midi, die even na 9.30 uur vertrok, zat propvol. De deuren van coupés waar niemand meer bij kon, werden gesloten. NS-medewerkers stuurden de passagiers naar de voorkant van de trein, waar nog wél plek was.

Moest jij de nacht doorbrengen op een station? Deel je ervaring dan via nujij@nu.nl met de redactie en wie weet zie jij jouw verhaal terug in een artikel op NU.nl. Stuur ook in ieder geval je voornaam mee!

Zondag strandden honderden reizigers

De storing ontstond zondag aan het eind van de middag. Hoewel het probleem later op de dag verholpen was, moest het treinverkeer 's avonds weer stilgelegd worden.

Door de storing strandden zondagavond honderden reizigers. Het ging om onder anderen bezoekers van een concert van Harry Styles in Amsterdam en reizigers op Utrecht Centraal. Zij werden in de Ziggo Dome en de Jaarbeurs opgevangen.

Een woordvoerder van ProRail zei maandagochtend dat de spoorwegbeheerder de oorzaak van het probleem nog niet kende. Een reset van de computersystemen had niet het gewenste effect.

Maar de spoorbeheerder is er nu in geslaagd de Amsterdamse systemen om te leiden via Utrecht. Daardoor kon het treinverkeer weer worden opgestart. ProRail doet nog steeds onderzoek naar de oorzaak van de problemen in de Amsterdamse verkeersleidingspost.