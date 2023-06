Storing rond Amsterdam verholpen, treinen rijden weer

Delen via E-mail

De storing rond het Amsterdamse spoor is maandagochtend verholpen. Het treinverkeer komt weer op gang.

De storing ontstond zondag aan het eind van de middag. Hoewel het euvel later op de dag verholpen was, moest het treinverkeer 's avonds weer stilgelegd worden.

Door de storing strandden zondagavond honderden reizigers. Het ging om onder anderen bezoekers van een concert van Harry Styles in Amsterdam en reizigers op Utrecht Centraal. Zij werden in de Ziggo Dome en de Jaarbeurs opgevangen.

Een woordvoerder van ProRail zei maandagochtend dat de spoorwegbeheerder de oorzaak van het probleem nog niet kende. Een reset van de computersystemen had niet het gewenste effect.

Maar de spoorbeheerder is er nu in geslaagd de Amsterdamse systemen om te leiden via Utrecht. Daardoor kon het treinverkeer weer worden opgestart.