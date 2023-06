Honderden reizigers gestrand, fans Harry Styles overnachten in Ziggo Dome

Zo'n 500 bezoekers van het concert van Harry Styles hebben in de nacht van zondag op maandag in de Ziggo Dome moeten wachten totdat zij naar huis kunnen. De concertgangers kunnen tijdelijk in de Ziggo Dome terecht vanwege een storing die het treinverkeer rond Amsterdam zondagavond stillegde en die ook in de nacht van zondag op maandag zal voortduren volgens de NS.

Ook in de buurt van de Johan Cruijff ArenA, waar Harry Styles zondagavond optrad, zitten en stonden rond 1.00 uur nog veel groepjes mensen op straat te wachten op vervoer naar huis. Daar gaat het naar schatting eveneens om een paar honderd personen.

Door de treinstoring moesten veel bezoekers van het concert van Harry Styles alternatief vervoer zoeken. Bij de ingang van de Ziggo Dome wordt rond middernacht water uitgedeeld. Ook kunnen mensen daar op stoelen plaatsnemen en hun telefoons opladen. Al is er niet voor iedereen plek, sommige mensen zitten op de grond.

"We moeten nog super lang wachten en we moeten heel ver reizen", zeggen de achttienjarige Resa en Lieske, die terug moeten naar Leeuwarden. Zij moeten eerst wachten tot ze worden opgehaald en dan nog naar huis. Ondanks alle problemen hebben de twee het wel heel leuk gehad, laten ze weten.

Ook in Utrecht zitten reizigers vast

Ook in Utrecht Centraal zijn een paar honderd treinreizigers gestrand doordat er geen treinen reden. Voor deze mensen is nachtopvang geregeld, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht.

Een aantal reizigers wist na enige tijd alternatief vervoer te regelen. Maar zeker honderd mensen slaagden daar niet in. Zij kunnen terecht op een nachtopvanglocatie in de Jaarbeurs vlak bij het station. De mensen worden daar naartoe begeleid, meldt de veiligheidsregio.