Harry Styles-fans slapen door storing in Ziggo Dome, Rode Kruis helpt in Utrecht

Honderden reizigers zijn vannacht door een treinstoring gestrand in Utrecht en Amsterdam. Ongeveer 150 concertbezoekers hebben de nacht van zondag op maandag noodgedwongen in de Amsterdamse Ziggo Dome doorgebracht.

Bezoekers van de optredens van Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA en Ghost in AFAS Live die vanwege de grote treinstoring niet naar huis konden, werden daar opgevangen.

Zo'n vijf- tot zeshonderd mensen waren na afloop van de shows naar de Ziggo Dome gekomen. Een deel wist in de loop van de nacht alternatief vervoer te vinden. Zo'n 150 mensen moesten blijven slapen, zegt een woordvoerder van concertorganisator MOJO maandagochtend. Voor deze groep waren slaapzakken geregeld.

Hoe het nu verder gaat met deze bezoekers en of er bijvoorbeeld een ontbijt voor ze is geregeld, kon de zegsvrouw van MOJO maandagochtend nog niet zeggen. Maar de organisatie is erg blij dat ze "zo snel" noodopvang kon faciliteren.

"We moeten nog superlang wachten en we moeten heel ver reizen", vertelden de achttienjarige Resa en Lieske vannacht. De vrouwen moesten wachten tot ze werden opgehaald en dan nog naar Leeuwarden. Ondanks alle problemen hebben de twee het wel heel leuk gehad, lieten ze weten.

Ook in Utrecht zaten reizigers vast

Ook op Utrecht Centraal strandden een paar honderd reizigers doordat er geen treinen reden. Voor deze mensen is nachtopvang geregeld, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht.

Een aantal reizigers wist na enige tijd alternatief vervoer te regelen. Maar 180 mensen slaagden daar niet in. Zij konden terecht op een nachtopvanglocatie in de Jaarbeurs vlak bij het station. Daar stonden stretchers met dekens en werd voor eten en drinken gezorgd. Ook was het Rode Kruis aanwezig.

Maandagochtend verlieten de meeste gestrande reizigers de Jaarbeurs weer. Zij vervolgden hun reis per bus of taxi, of hadden familieleden ingeschakeld.