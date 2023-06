Maandagochtend nog geen treinverkeer rond Amsterdam, NS zegt: stel reis uit

In de nacht van zondag op maandag hebben er geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol gereden. Dit komt door een storing op de verkeersleidingspost in Amsterdam. De hele maandagochtend zullen er geen treinen van en naar de hoofdstad rijden, meldt de NS om 5.00 uur.

De NS roept treinreizigers in en rond Amsterdam op in de nacht van zondag op maandag ander vervoer te regelen of hun treinreis uit te stellen. Ook van en naar station Schiphol Airport rijden tijdelijk geen treinen.

In de rest van het land kunnen reizigers eveneens hinder ondervinden als gevolg van de problemen rond Amsterdam, waarschuwt de NS. Zo meldt de gemeente Utrecht dat rond Utrecht Centraal de rest van de nacht evenmin treinverkeer mogelijk is.

De storing op de verkeersleidingspost ontstond zondag aan het einde van de middag en was na korte tijd verholpen. Maar in de avond ontstond het probleem opnieuw.

Zowel in Utrecht als in Amsterdam strandden honderden reizigers. Het ging vooral om fans van zanger Harry Styles, die een concert in de Johan Cruijff ArenA had gegeven.