Maandagochtend geen treinen in en rond Amsterdam, veel reizigers gestrand

De hele maandagochtend zullen er geen treinen van en naar Amsterdam rijden. Dit komt door een storing op de verkeersleidingspost in de hoofdstad. Toch komen veel reizigers tevergeefs naar Amsterdam Centraal.

De NS roept reizigers in en rond Amsterdam op ander vervoer te regelen of hun treinreis uit te stellen. En net als vannacht rijden er geen treinen van en naar station Schiphol Airport.

Schiphol raadt reizigers aan met alternatief vervoer naar de luchthaven te komen. "Laat je brengen of neem de taxi of de bus", adviseert een woordvoerder van Schiphol maandagochtend. Het vliegveld heeft het personeel gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken.

In de rest van het land kunnen reizigers eveneens hinder ondervinden, waarschuwt de NS. Zo meldde de gemeente Utrecht dat rond Utrecht Centraal 's nachts evenmin treinverkeer mogelijk was.

De storing op de verkeersleidingspost ontstond zondag aan het einde van de middag en was na korte tijd verholpen. Maar in de avond ontstond het probleem opnieuw.

"We kunnen de oorzaak van de storing niet vinden", vertelt een woordvoerder van ProRail maandagochtend. De computersystemen resetten heeft tot dusver niet het gewenste effect gehad. "Ondertussen kijken we ook naar alternatieven."

Hoewel de woordvoerder benadrukt dat hij "geen glazen bol heeft", waarschuwt hij dat het treinverkeer mogelijk ook maandagmiddag nog ontregeld is. "We hopen dat er de komende uren een oplossing komt. We zijn de eersten om aan te geven dat we dit ontzettend vervelend vinden."